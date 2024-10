Rassismus-Skandal während Volksfest-Sause: Dutzende grölen plötzlich "Ausländer raus"

Ein Video zeigt, wie die Feiernden auf der Kerb zunächst ausgelassen tanzen. Wenig später fallen aus mehreren Mündern lauthals dann die Worte "Ausländer raus". © Montage: X/Pat25R09

Wie ein Sprecher des westhessischen Polizeipräsidiums am heutigen Sonntag mitteilte, ereignete sich das Geschehen bereits am vergangenen Freitagabend. In einem Zelt auf der Kerb im Friedrichsdorfer Stadtteil Burgholzhausen wurde zunächst zu lauter Musik ausgelassen gefeiert.

Als der DJ dann den Welthit "L'amour toujours" auflegte und im Rahmen des Refrains des Ohrwurms eine kurze Pause zum Mitsingen einstreute, sollen Dutzende der Anwesenden anstatt des eigentlichen Textes die fremdenfeindliche Parole "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" laut gegrölt haben.

Das entsprechende Video veröffentlichte kurz nach dem Vorfall ein User der Plattform "X", der eigenen Angaben nach als Techniker auf der Burgholzhäuser Kerb zugegen war. In seinem Beitrag brachte er die tiefste Abneigung gegen derlei Äußerungen zum Ausdruck.

Zudem drückte er sein Unverständnis darüber aus, dass weder die Veranstalter noch der anwesende "Herr über die Musik" umgehend eingriffen und dem verurteilungswürdigen Verhalten einen Riegel vorschoben.

Zumindest der für die Veranstaltung zuständige Kerbeverein Burgholzhausen (KVB) äußerte sich in einer Instagram-Story zu dem mutmaßlichen Vorfall und sprach im selben Atemzug eine öffentliche Entschuldigung für das Verhalten der Gäste aus.