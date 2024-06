Staatsschutz ermittelt! Wieder rechte Gesänge zu "L'amour toujours"

Bremen/Nordenham - Rechtsextreme Vorfälle im Norden: Die Polizei ermittelt gegen zehn Personen, die am Freitag und Samstag unabhängig voneinander ausländerfeindliche Parolen in Bremen und Nordenham ( Niedersachsen ) gesungen haben sollen.

Der Staatsschutz ermittelt nach rechtsextremen Vorfällen in Bremen und Nordenham gegen zehn Personen. (Symbolfoto) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Jonas Walzberg/dpa

Zum ersten Vorfall kam es am Freitag in der Nähe des Campingplatzes "An der Weser" in der Strandallee in Nordenham. Demnach riefen Zeugen die Polizei, nachdem sie aus einer benachbarten Parzelle rassistische Parolen zu "L'amour toujours" gehört hatten.

Die alarmierten Einsatzkräfte stellten die Identität von neun Personen, drei Frauen und sechs Männern im Alter von 26 bis 66 Jahren, fest, die als Urheber der Gesänge identifiziert wurden.

Die Ermittler leiteten ein Verfahren gegen die Beteiligten wegen des Verdachts der Volksverhetzung ein. Der Staatsschutz hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Am Samstag kam es in Bremen-Huchting zu einem ähnlichen Vorfall. Auf einer Gartenparty in der Kirchhuchtinger Landstraße wurde gegen 21 Uhr ebenfalls "L'amour toujours" gespielt.

Eine Zeugin wählte kurz darauf den Notruf, nachdem ein 49-Jähriger laut die Parole "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" gesungen hatte.