Datenklau, Geldwäsche, Online-Betrug: Landesweite Razzia wegen Darknet-Plattform "Genesis Market"

Frankfurt am Main/Wiesbaden - Mit Durchsuchungen in allen 16 Bundesländern sind Ermittler gegen Cyberkriminelle vorgegangen.

Die Durchsuchungen fanden am Dienstag in allen 16 Bundesländern statt. (Symbolfoto) © dpa/Boris Roessler

Es gehe um eine Vielzahl an Betrugsdelikten im Onlinehandel, das Ausspähen von Daten, Datenhehlerei und Geldwäsche, teilten das Bundeskriminalamt (BKA) und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Mittwoch mit. Die Durchsuchungen fanden am Dienstag bei insgesamt 58 Beschuldigten statt.

Im Fokus der Ermittlungen stand die kriminelle Verkaufsplattform "Genesis Market", über die unter anderem gestohlene Zugangsdaten zu verschiedenen E-Commerce- und Onlinezahlungsdiensten verkauft worden seien.

"Genesis Market" sei die weltweit größte derartige Plattform im Darknet gewesen. Beim Darknet handelt es sich um einen verborgenen Teil des Internets, der häufig auch von Kriminellen genutzt wird.

Die Plattform habe seit 2018 bestanden und sei am Dienstag von den US-Behörden beschlagnahmt und abgeschaltet worden.