Durchsuchungen in Thüringen: Waffen und Datenträger sichergestellt

Gera - Zu Durchsuchungen ist es am Dienstag in und um Gera gekommen. Die Maßnahmen richteten sich gegen mehrere Männer. Diese sind dem Rockermilieu zuzuordnen, wie aus Polizei-Angaben hervorging.

Ziel der durchgeführten Durchsuchungen sei die Sicherstellung von Beweismitteln gewesen, hieß es vonseiten der LPI. (Symbolbild) © 123RF/animaflorapicsstock

Die Kriminalpoliziei Gera führte am heutigen Dienstag in den frühen Morgenstunden in enger Zusammenarbeit mit weiteren Thüringer Polizeieinheiten umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen in und um Gera durch, wie aus Angaben der Landespolizeiinspektion (LPI) Gera von Dienstagvormittag hervorging.

Im Zuge der Durchsuchungen hätten Beweismittel - unter anderem Datenträger, Waffen und Schlagwerkzeuge - aufgefunden und sichergestellt werden können, hieß es.

Grundlage für die Einsätze seien richterliche Beschlüsse des Amtsgerichts Gera gewesen. Laut den Beamten richteten sich die Maßnahmen gegen insgesamt acht Männer im Alter von 27 bis 44 Jahren. Alle acht Personen seien dem Rockermilieu zuzuordnen.

Insgesamt 14 Objekte - darunter auch Privatwohnungen - seien durchsucht worden, hieß es weiter. Die Ermittlungen stehen in Zusammenhang mit einem Tatgeschehen - Anfang Januar - in einer Lokalität in der Innenstadt von Gera, wie aus den Angaben weiterhin hervorging.