Fälschungen im großen Stil: Razzia nimmt Käufer von gefakten Dokumenten hoch

Die Bundespolizei durchsuchte am Mittwoch in Berlin und Brandenburg sowie in Mecklenburg-Vorpommern Wohnungen von mutmaßlichen Käufern gefälschter Dokumente. (Symbolbild)

38 Wohnungen wurden laut Angaben einer Sprecherin der Bundespolizei am Mittwoch in "so gut wie jedem Bezirk" in Berlin durchsucht sowie zwölf Wohnungen in mehreren Städten Brandenburgs und eine in Mecklenburg-Vorpommern.

Einsatzkräfte hätten gefälschte und verfälschte Identitätskarten, Reisepässe, Aufenthaltstitel oder Führerscheine entdeckt.

Sie sollen den Erkenntnissen zufolge in sozialen Medien bestellt und dann aus der Türkei nach Deutschland geschickt worden sein. Zuvor hatten Medien berichtet.

In einer Berliner Wohnung wurde zudem eine mögliche Fälscherwerkstatt entdeckt, wie es in einer Mitteilung von Mittwochabend hieß.

Demnach wurden während der Durchsuchungen neun unerlaubt aufhältige Menschen in Gewahrsam genommen.