Geldwäsche in Millionenhöhe? Riesen-Razzia in drei Bundesländern

Potsdam - Mit einem länderübergreifenden Einsatz ist die Polizei gegen ein mutmaßliches Netzwerk internationaler Geldwäscher vorgegangen. Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) durchsuchten Einsatzkräfte heute mehr als 20 Wohn- und Geschäftsobjekte in Brandenburg , Berlin und Sachsen .

Der Geldwäscher-Bande wird vorgeworfen, Gelder in Millionenhöhe unterschlagen zu haben. © Theo Neubauer / Blaulichtreport Lausitz

Das teilten das Polizeipräsidium Potsdam und die Staatsanwaltschaft mit. Es geht um den Verdacht der Geldwäsche in Millionenhöhe. Ein 41 Jahre alter Hauptbeschuldigter aus Brandenburg, gegen den bereits im Vorfeld ein Haftbefehl erwirkt wurde, konnte festgenommen werden. Ihm und fünf weiteren mutmaßlichen Mittätern wird vorgeworfen, ein Netzwerk aus Scheinfirmen und ein Geflecht aus Konten errichtet zu haben.

Darüber habe die organisierte Kriminalität Gelder in Millionenhöhe aus illegalen Quellen verschleiern und in den legalen Wirtschaftskreislauf schleusen können, teilte die Polizei mit. Bei den Durchsuchungen konnten demnach Datenträger, Fahrzeuge, Vermögenswerte und Geschäftsunterlagen beschlagnahmt werden.

An den Ermittlungen waren neben dem Landeskriminalamt auch Zoll- und Steuerfahnder beteiligt sowie weitere Behörden, darunter die Finanzaufsicht Bafin.