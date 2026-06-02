Razzia in NRW: Hat 25-Jähriger Kontakt zur Terrorgruppe IS aufgenommen?

Remscheid/Solingen - Mit einer Razzia in Remscheid und Solingen sind Ermittler am Dienstag einem Terrorverdacht im absoluten Frühstadium nachgegangen.

Die Polizei hat am Dienstag zwei Wohnungen in Solingen und Remscheid durchsucht. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Es gebe Anhaltspunkte dafür, dass ein 25-jähriger Syrer aus Remscheid versucht habe, Kontakt zur Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) aufzunehmen, so eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf auf dpa-Anfrage.

Der Tatvorwurf laute "Verdacht der Aufnahme von Beziehungen zur Begehung einer terroristischen Straftat". Es handele sich um einen Anfangsverdacht.

Für den Beschuldigten, der derzeit vernommen werde, gelte die Unschuldsvermutung, betonte die Sprecherin.