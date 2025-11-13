Groß-Razzia in NRW: Mehrere Durchsuchungen und Festnahmen

Dinslaken - Bei einer Razzia im Rheinland und Ruhrgebiet gegen illegalen Cannabis-Anbau hat die Polizei zwei Arbeiter festgenommen.

In Nordrhein-Westfalen hat es eine Groß-Razzia gegen eine Tätergruppe gegeben, die Cannabis anbauen und damit handeln soll. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Die Männer seien in einer mutmaßlichen illegalen Drogen-Plantage in Dinslaken am Niederrhein tätig gewesen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Sie kamen in Untersuchungshaft. Mobiltelefone, Bargeld und diverse Cannabispflanzen seien sichergestellt worden.

Außerdem wurden laut der Mitteilung gegen zwei weitere Personen bestehende Haftbefehle vollstreckt.

Die Ermittlungen richteten sich gegen eine Tätergruppe aus NRW, denen der Anbau von Cannabis und Handel mit der Droge vorgeworfen werde.