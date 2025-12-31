Polizei sucht nach illegalen Böllern: Was sie im Späti entdeckt, macht sprachlos

Berlin - Eine abwechslungsreiche Auswahl ist sicher ein wichtiges Merkmal für einen Spätkauf, aber dieser Laden im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf hat sein Sortiment um illegale Ware erweitert.

Die verschreibungspflichtigen Medikamente sind offen sichtbar in einem Kühlregal gelagert gewesen. © Facebook/Polizei Berlin

Eigentlich führten die Einsatzkräfte der Direktion 2 am Montag, in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Bezirksamt, Gewerbekontrollen auf der Suche nach illegaler Pyrotechnik durch.

Bei der Razzia sind die Beamten allerdings auf etwas ganz anderes, aber nicht weniger Verbotenes gestoßen, wie die Behörde bei Facebook mitteilte.

Im Kühlregal, nicht sonderlich gut hinter Müllermilch und Saft versteckt, entdeckten die Ermittler nämlich verschreibungspflichtige Medikamente.

Dabei handelte es sich um sogenannte "Abnehmspritzen" wie Ozempic oder Wegovy, die eigentlich für die Behandlung von Diabetes eingesetzt werden und derzeit auf dem Schwarzmarkt boomen.

Die zurzeit schwer erhältlichen Präparate wurden für stolze 275 Euro angeboten - in Online-Apotheken sind sie ab 170 Euro erhältlich. Neben den Abnehmspritzen wurden zudem Testosteron-Präparate in der Frischetheke sichergestellt.