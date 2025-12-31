Polizei sucht nach illegalen Böllern: Was sie im Späti entdeckt, macht sprachlos
Berlin - Eine abwechslungsreiche Auswahl ist sicher ein wichtiges Merkmal für einen Spätkauf, aber dieser Laden im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf hat sein Sortiment um illegale Ware erweitert.
Eigentlich führten die Einsatzkräfte der Direktion 2 am Montag, in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Bezirksamt, Gewerbekontrollen auf der Suche nach illegaler Pyrotechnik durch.
Bei der Razzia sind die Beamten allerdings auf etwas ganz anderes, aber nicht weniger Verbotenes gestoßen, wie die Behörde bei Facebook mitteilte.
Im Kühlregal, nicht sonderlich gut hinter Müllermilch und Saft versteckt, entdeckten die Ermittler nämlich verschreibungspflichtige Medikamente.
Dabei handelte es sich um sogenannte "Abnehmspritzen" wie Ozempic oder Wegovy, die eigentlich für die Behandlung von Diabetes eingesetzt werden und derzeit auf dem Schwarzmarkt boomen.
Die zurzeit schwer erhältlichen Präparate wurden für stolze 275 Euro angeboten - in Online-Apotheken sind sie ab 170 Euro erhältlich. Neben den Abnehmspritzen wurden zudem Testosteron-Präparate in der Frischetheke sichergestellt.
Mehr als eine Tonne Feuerwerk bei Kontrolle sichergestellt
In Sachen Pyrotechnik hatten die Kollegen aus Friedrichshain-Kreuzberg mehr Erfolg. Die Beamten beschlagnahmten bei Kontrollen mehr als eine Tonne Böller und Co.
In einem der kontrollierten Geschäfte stellten die Einsatzkräfte 138 Kilogramm illegale Pyrotechnik sicher.
In einem anderen Laden wurden noch einmal 180 Kilogramm Feuerwerk einkassiert. Weitere 68 Kilogramm entdeckten die Beamten in einem Kleintransporter, der zu dem Shop gehörte.
Das war aber nur die Spitze des Eisbergs, denn im Keller lagerte der Inhaber weitere 700 (!) Kilogramm Pyrotechnik - weit mehr, als in diesen Verkaufs- und Lagerräumen gestattet war.
Beim Anblick dieser Menge staunten die Kräfte des Abschnitts 52 nicht schlecht und sackten kurzerhand alles ein. Die weiteren Ermittlungen übernimmt in beiden Fällen das Landeskriminalamt.
Titelfoto: Facebook/Polizei Berlin