Er hielt sein Geld für "unkaputtbar": Insolvenz-Razzia bei Immobilien-Tycoon Gröner

Leipzig - Vom gefeierten Baulöwen zum gejagten Großschuldner: Das Firmenreich von Leipzigs Immobilien-Tycoon Christoph Gröner (56) gerät immer tiefer in den Abwärtsstrudel. Am Mittwoch rückten mehr als 100 Polizisten und Staatsanwälte zur Großrazzia bei der Unternehmensgruppe an. Der Verdacht: Insolvenzverschleppung.