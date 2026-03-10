Großrazzia gegen illegale Prostitution: Drei Haftbefehle in NRW und weiteren Ländern

Aachen/Düsseldorf - In Nordrhein-Westfalen , Hessen und Baden-Württemberg sind neun Objekte wegen illegaler Prostitution und unerlaubten Aufenthalts durchsucht und dabei drei Haftbefehle vollstreckt worden.

Bei der Razzia stellten Ermittler unter anderem Handys, Computer und mehrere Fahrzeuge sicher. (Symbolbild) © Philipp Schulze/dpa

72 Bundespolizisten und ein Bargeldspürhund hätten dabei zwei Objekte in Düsseldorf sowie jeweils eines in Aachen, Bünde, Bad Honnef, Mülheim an der Ruhr, Hünfelden, Buseck und Gernsbach durchsucht, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft Aachen mit.

"Die drei festgenommenen Beschuldigten wurden am heutigen Mittag einem Haftrichter des Amtsgerichts Aachen und des Amtsgerichts Herford vorgeführt, welche die Untersuchungshaft gegen diese anordneten", heißt es in der Mitteilung.

Bereits seit Februar 2025 werde unter anderem wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern ermittelt.

Den Beschuldigten, zwei Deutsche und zwei Chinesen zwischen 29 und 47 Jahren, wird vorgeworfen, zahlreichen chinesischen Staatsangehörigen ohne erforderlichen Aufenthaltstitel Prostitution ermöglicht zu haben.