Großrazzia gegen Trickdiebe: Polizei nimmt "falsche Wasserwerker" hops

Während die "falschen Wasserwerker" ihre Opfer mit einer angeblichen Reparatur von Leitungen ablenken, durchwühlen andere Täter die Räume. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Am Mittwochmorgen durchsuchten Beamte sechs Wohnungen in Mönchengladbach und eine weitere in Krefeld, wie die Ermittler mitteilten.

Dabei nahmen sie fünf Personen - vier Männer und eine Frau - im Alter zwischen 25 und 40 Jahren fest. Die Tatverdächtigen ständen "weitestgehend in familiärer Beziehung" zueinander, hieß es weiter. 120 Kräfte waren beteiligt.

Der Einsatz war den Angaben zufolge Teil eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens wegen Eigentumsdelikten gegen die mutmaßlichen Trickdiebe.

Die Ermittler werfen ihnen dabei vor, gezielt und organisiert ältere Menschen mit dem sogenannten Wasserwerker-Trick hinters Licht geführt zu haben.

Dabei stellen sich Täter an der Haustür zum Beispiel als Handwerker vor, die etwas an den Wasserleitungen reparieren müssten. Während die Opfer dadurch ablenkt sind, durchwühlen andere Täter die Räumlichkeiten.