Großrazzia wegen illegaler Pyrotechnik: 800 Kilo Sprengstoff beschlagnahmt

Berlin - Großrazzia am frühen Morgen! Polizisten und Sprengstoffexperten aus Berlin und Brandenburg haben am Dienstag bei mehreren Durchsuchungen große Mengen illegaler Pyrotechnik und Sprengstoff-Komponenten entdeckt.

Die Einsatzkräfte der Berliner und Brandenburger Polizei schlugen am frühen Morgen zu. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Wie die Polizei mitteilte, durchsuchten die Einsatzkräfte Wohnungen und Lagerräume in Charlottenburg, Wedding, Reinickendorf und Pankow.

Im Zentrum der Ermittlungen stehen ein 24-Jähriger und ein 25-Jähriger aus Berlin sowie ein 25-Jähriger aus Bernau. Die Männer stehen im Verdacht, unerlaubt Sprengstoffe hergestellt und mit illegaler Pyrotechnik gehandelt zu haben. Auslöser der Ermittlungen sollen anonyme Hinweise gewesen sein.

Bei den Einsätzen fanden die Beamten mehr als 800 Kilogramm erlaubnispflichtige Pyrotechnik sowie weitere 350 Kilogramm an Chemikalien und Komponenten für die Sprengstoffherstellung. Außerdem wurden Datenträger und Handys sichergestellt.

Spezialisten des Landeskriminalamts Berlin, des Brandenburger LKA und der Bundespolizei kümmerten sich anschließend um die sichere Bergung und Entsorgung der gefährlichen Stoffe.