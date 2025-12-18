Razzia im Rheinland: Polizei geht gegen mutmaßliche Einbrechergruppe vor

Ratingen - Bei einer Razzia in mehreren Städten im Rheinland hat die Polizei sechs Haftbefehle vollstreckt.

Auch in Ratingen klickten nach einer groß angelegten Razzia die Handschellen. © Jan Ohmen

Fünf Männer und eine Frau im Alter von 25 bis 51 Jahren seien festgenommen worden, berichtete ein Sprecher der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft am Donnerstag.

Demnach hatten Ermittler insgesamt neun Objekte durchsucht.

Die Polizeiaktion fand am frühen Morgen in Düsseldorf, Langenfeld, Ratingen, Erkrath und Monheim statt.