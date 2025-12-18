Razzia im Rheinland: Polizei geht gegen mutmaßliche Einbrechergruppe vor

Neun Objekte durchsucht, sechs Haftbefehle vollstreckt: Die Polizei ist im Rheinland gegen eine mutmaßliche Einbrechergruppe vorgegangen.

Von Frank Christiansen

Ratingen - Bei einer Razzia in mehreren Städten im Rheinland hat die Polizei sechs Haftbefehle vollstreckt.

Auch in Ratingen klickten nach einer groß angelegten Razzia die Handschellen.
Fünf Männer und eine Frau im Alter von 25 bis 51 Jahren seien festgenommen worden, berichtete ein Sprecher der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft am Donnerstag.

Demnach hatten Ermittler insgesamt neun Objekte durchsucht.

Die Polizeiaktion fand am frühen Morgen in Düsseldorf, Langenfeld, Ratingen, Erkrath und Monheim statt.

Die Polizei durchsuchte insgesamt neun Objekte in Düsseldorf, Langenfeld, Ratingen, Erkrath und Monheim.
Die Verdächtigen sollen einer Gruppe von Einbrechern angehören, die auch als Hehler aufgetreten seien und gestohlene Autos verkauft haben sollen.

