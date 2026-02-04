Zwei Dealer aufgeflogen! Polizei findet Drogen und Waffen

Halle (Saale) - Am Dienstag durchsuchte die Polizei zwei Wohnungen in Halle (Saale) und stieß dabei auf mehr als ein Kilo Drogen .

Die Polizei fand unter anderem rund ein Kilogramm Kokain. © Polizeiinspektion Halle (Saale)

Nach Angaben von Polizeisprecher Alexander Junghans gingen den Durchsuchungen zwei voneinander unabhängige Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz voraus.

Demnach verschafften sich die Beamten gegen 10.30 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in Halle-Neustadt. Bei der Maßnahme stießen sie auf circa ein Kilo Kokain, knapp 600 Gramm MDMA, zwei Messer, Handys, Utensilien für den Handel sowie Bargeld. Den anwesenden Tatverdächtigen (32) nahmen sie unterdessen vorläufig fest.

Nachdem er am heutigen Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt worden war, wurde er im Rahmen eines Untersuchungshaftbefehls in die Justizvollzugsanstalt Halle (Saale) eingeliefert.

Die zweite Durchsuchung nahm am Dienstag gegen 11.30 Uhr in Halle-Silberhöhe ihren Lauf: Auch in diesem Objekt fand die Polizei Beweismittel sowie Bargeld, den Tatverdächtigen trafen sie jedoch nicht an.

