Kritik nach Razzia in Augsburger Club: Polizei lässt Gäste blankziehen

Augsburg - Nach einer Razzia im Augsburger City Club am Königsplatz ermittelt die Polizei in einer "mittleren zweistelligen Zahl" von Strafverfahren wegen Drogenverstößen. Der Einsatz stieß vermehrt auf Kritik – so mussten sich einige Gäste sogar vor den Beamten entkleiden.

Am Samstag versammelten sich Menschen vor dem Club © Bruder Media

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord wehrte sich gegen Vorwürfe eines unverhältnismäßigen Einsatzes.

Demnach stellten die Ermittler in dem Gebäude auf mehreren Etagen Drogen sicher, auch in Räumen, die für die Gäste nicht zugänglich sind. Dem Einsatz voraus gingen demnach langwierige Ermittlungen bereits seit Ende 2024.



Der Großeinsatz mit gut 100 Polizisten in dem Augsburger Club am Samstagabend wurde von einer spontanen Protestkundgebung begleitet, seither wird in sozialen Netzwerken und in Medien diskutiert, ob das Vorgehen der Ermittler angemessen war.

Die Beamten durchsuchten über mehrere Stunden sämtliche 263 Anwesenden, mehrere mussten sich ausziehen.