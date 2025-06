Hasch im Kühlfach, Koks in Eimer, Koffer voll Geld: Polizei zeigt Ergebnisse nach Razzia

Berlin - Die Berliner Polizei hat am Donnerstagmorgen bei einer Razzia im Milieu des organisierten Betäubungsmittelhandels Wohnungen eines 27-jährigen Tatverdächtigen in verschiedenen Bezirken durchsucht. Die Ermittler stellten kiloweise Drogen sicher.

Ein Teil des Beweismaterials, das die Berliner Polizei am Donnerstag bei einer Razzia sicherstellte. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Die Polizei durchsuchte drei Anschriften des mutmaßlichen Dealers, an der Torstraße in Prenzlauer Berg, der Mörchinger Straße in Lichterfelde sowie der Edisonstraße in Oberschöneweide.

Dabei fanden die Beamten unter anderem rund ein Kilogramm Kokain, drei Kilogramm festes sowie vier Liter flüssiges Amphetamin, knapp zehn Kilogramm Haschisch und etwa 5,5 Kilogramm Marihuana.

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte mehr als 40.000 Euro in bar, ein Auto, ein Pfefferspray und drei Messer sicher.

Der 27-Jährige wurde während der Razzia festgenommen. Ein Ermittlungsrichter erließ am Freitag einen Haftbefehl gegen den Mann.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, waren mehr als 30 Ermittler, Kräfte einer Einsatzhundertschaft, der Kriminaltechnik und einer Technischen Einsatzeinheit an den Durchsuchungen beteiligt.