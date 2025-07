Razzia wegen brennender Autos vor Gefängnissen: Spur führt in Zelle

Löscheinsätze wegen brennender Autos rund um die JVA Plötzensee waren für die Feuerwehr zuletzt Routine. (Archivbild) © Morris Pudwell

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft durchsuchten die Beamten am Montagabend die Gefängniszelle eines 47-Jährigen, der aktuell in Plötzensee inhaftiert ist sowie die Wohnung eines 29-jährigen mutmaßlichen Komplizen in Moabit.

Laut Mitteilung der Ermittlungsbehörden soll der Ältere der Drahtzieher der gemeinschaftlichen Brandstiftung sein. Er beauftragte den 29-Jährigen während ihrer gemeinsamen Gefängniszeit vor etwas mehr als einem Jahr damit, die Brandserie zu koordinieren.

Als ausführendes Organ fungierte ein weiterer Mitbeschuldigter, der zu diesem Zeitpunkt nicht hinter Gittern saß und am 7. Juni 2024, am 3. September 2024 und am 21. Oktober 2024 in der Nähe der JVA Plötzensee Autos anzündete. Diese wurden teils vollständig zerstört, zumindest aber erheblich beschädigt.

Bei dem Mitbeschuldigten standen Polizeikräfte bereits am 11. März dieses Jahres vor der Tür, um seine Wohnung zu durchsuchen. Zwei weitere Brandstiftungen vor der JVA Plötzensee durch noch unbekannte Täter am 28. und 29. Mai 2024 soll der 47-Jährige ebenfalls über den 29-Jährigen beauftragt haben.