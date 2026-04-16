Internationale Aktion gegen "Stresserdienste": Operation "Power Off" erfolgreich

Frankfurt am Main/Wiesbaden - Diesmal gingen die Behörden gegen sogenannte Stresserdienste vor. Deren Ziel ist es, Systeme gezielt zu überlasten. Zwei illegale Dienste wurden abgeschaltet. Einer der Drahtzieher ist Deutscher.

Durch die erfolgreiche Operation "Power Off" konnten zahlreiche Cyberkriminelle festgenommen werden. (Symbolfoto) © Philip Dulian/dpa

Internationale Strafverfolgungsbehörden haben Dutzende Server von Cyberkriminellen abgeschaltet und Verdächtige festgenommen.

Wie die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden mitteilten, fanden 16 Durchsuchungen unter anderem in Polen und Brasilien statt.

Im Mittelpunkt der Operation "Power Off" standen sogenannte Stresserdienste.

Dabei werden Opfersysteme gezielt so überlastet, dass deren Inhalte zeitweise nicht erreichbar sind.

Zwei der weltweit bedeutendsten Stresserdienste wurden den Angaben zufolge abgeschaltet. Der mutmaßliche Betreiber - ein Deutscher - sitzt demnach in Thailand in Haft.

In Polen wurden drei weitere mutmaßliche Tatbeteiligte festgenommen, wie es weiter hieß.