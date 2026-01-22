Kontrolle in Massagesalon offenbart illegales Treiben: Frauen zur Prostitution gezwungen

Siegburg - Ermittler haben ein mutmaßliches Schleusernetzwerk in Nordrhein-Westfalen aufgedeckt, das Frauen illegal nach Deutschland gebracht und zur Prostitution gezwungen haben soll.

Ausgangspunkt der Ermittlungen waren Kontrollen eines Massagesalons in Sankt Augustin im Sommer 2024. (Symbolbild) © 123RF/TEA

Vier Verdächtige seien festgenommen worden und in Untersuchungshaft, teilte die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis am Donnerstag mit.

Ausgangspunkt der Ermittlungen waren den Angaben zufolge Kontrollen eines Massagesalons in Sankt Augustin im Sommer 2024. Die Behörden stießen dabei auf erste Hinweise auf illegal in Deutschland lebende Frauen, die der Prostitution nachgingen. Daraufhin wurden verdeckte Ermittlungen eingeleitet, hieß es weiter.

Insgesamt seien in der Folge elf Personen chinesischer und ungarischer Herkunft im Alter von 22 bis 64 Jahren identifiziert worden, die von einer mutmaßlichen Bande illegal nach Deutschland geschleust und zur Prostitution gezwungen worden waren.

Sie lebten oder arbeiteten den Angaben zufolge in Troisdorf, Köln, Düsseldorf, Wuppertal, Aachen, Bonn, Bochum, Mülheim an der Ruhr und Castrop-Rauxel. Am Mittwoch durchsuchten rund 120 Polizeikräfte etwa 20 Objekte.

