Nagelstudios im Visier: Großrazzia in zahlreichen Bundesländern

Sankt Augustin - In gleich fünf Bundesländern gibt es derzeit einen Großeinsatz gegen die Organisierte Kriminalität. Grund ist der Verdacht der Schleusung und Schwarzarbeit in Nagelstudios

In fünf Bundesländern gibt es eine Razzia in 49 Wohn- und Geschäftsräumen. © Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Wie die Polizei meldet, befinden sich aktuell über 1000 Einsatzkräfte von Bundespolizei, Zoll, Steuerfahndung und Staatsanwaltschaft im Einsatz und durchsuchen 49 Wohn- und Geschäftsräume in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Niedersachsen.

Demnach stehe ein 56-jähriger Mann aus Düsseldorf im Verdacht des gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern, des Vorenthaltens von Arbeitsentgelt und der Steuerhinterziehung.

Dem Beschuldigten gehören seit 2010 unter anderem Nagelstudios in Düsseldorf, Köln, Dortmund, Stuttgart und im Landkreis Darmstadt-Dieburg. In allen Läden soll er vietnamesische Staatsangehörige ohne entsprechende Aufenthaltserlaubnis beschäftigt haben.

Insgesamt soll der Düsseldorfer durch die Nichtmeldung von Löhnen und Umsätzen einen Steuerschaden von mehr als sieben Millionen Euro verursacht haben.