Nächtliche Razzien im Hamburger Süden: Einsatzkräfte werden fündig

Hamburg - Nächtliche Razzien im Hamburger Süden: Um kurz vor Mitternacht rückten Einsatzkräfte am Freitag zu mehreren Schwerpunktkontrollen aus.

In Hamburg rückten von Freitag auch Samstagnacht Einsatzkräfte zu mehreren Schwerpunktkontrollen aus. © Lenthe-Medien

Der Hintergrund: illegales Glücksspiel, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

Insgesamt fünf Objekte wurden in Hamburg-Harburg im Zeitraum zwischen 23.30 Uhr am Freitag bis 4 Uhr am Samstagmorgen überprüft.

Ein Glücksspielautomat konnte sichergestellt werden. Zudem wurden insgesamt vier Personen angetroffen. Bei ihnen bestehe der Verdacht des illegalen Aufenthalts, so der Sprecher weiter.