Nächtliche Razzien im Hamburger Süden: Einsatzkräfte werden fündig
Hamburg - Nächtliche Razzien im Hamburger Süden: Um kurz vor Mitternacht rückten Einsatzkräfte am Freitag zu mehreren Schwerpunktkontrollen aus.
Der Hintergrund: illegales Glücksspiel, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.
Insgesamt fünf Objekte wurden in Hamburg-Harburg im Zeitraum zwischen 23.30 Uhr am Freitag bis 4 Uhr am Samstagmorgen überprüft.
Ein Glücksspielautomat konnte sichergestellt werden. Zudem wurden insgesamt vier Personen angetroffen. Bei ihnen bestehe der Verdacht des illegalen Aufenthalts, so der Sprecher weiter.
Ein Reporter vor Ort berichtete, dass insgesamt rund ein Dutzend Einsatzkräfte ausgerückt sind. Darunter Beamte der Polizei, unterstützt durch Mitarbeiter des Bezirksamtes Harburg sowie des Finanzamtes. Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Lenthe-Medien