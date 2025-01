Razzia in Berlin und Brandenburg! Polizei macht heftigen Zufallsfund

Berlin/Brandenburg - Bei einer Razzia gegen eine kriminelle Bande wegen Verdachts der Steuerhinterziehung haben Polizei und Zollfahnder ein Drogenlabor nahe Brandenburg an der Havel entdeckt.

Die Polizei ist auch mit Spürhunden wegen mutmaßlicher Bandenkriminalität in Berlin und Brandenburg unterwegs. © Polizei Berlin

Seit dem Morgen sind rund 230 Einsatzkräfte ausgerückt, um zehn Objekte in Berlin und Brandenburg zu durchsuchen.

Es geht um den Verdacht der Steuerhinterziehung im Millionenbereich, wie der Sprecher des Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg, Christian Lanninger sagte.

Im Einsatz ist die gemeinsame Ermittlungsgruppe zur Bekämpfung illegalen Zigarettenhandels.

Auf einem Gehöft in der brandenburgischen Gemeinde Betzsee nahe Brandenburg an der Havel stießen die Ermittler in einer Lagehalle auf ein illegales Drogenlabor.

Der Sprecher des Zollfahndungsamtes sprach von einem wichtigen Zufallsfund. Mehrere Kilo synthetisches Rauchgift seien sichergestellt worden, sagte Lanninger ersten Erkenntnisse zufolge. Zudem fanden die Einsatzkräfte auch eine kleinere Anlage zur Zigaretten-Herstellung.