Drogenrazzia in Villingen-Schwenningen: Wohnung von fünfköpfiger Familie durchsucht

Villingen-Schwenningen - Am Mittwoch kam es in Villingen-Schwenningen zu einem SEK-Einsatz . Bei einem Verdächtigen handelt es sich um einen Familienvater.

Alles in Kürze

Die Polizei wurde von Spezialeinsatzkräften unterstützt. (Symbolfoto) © Daniel Bockwoldt/dpa

Es wurden mehrere Objekte durchsucht. Darunter auch die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Villingen. In dieser soll ein junger Familienvater mit seinen drei Kindern und einer Frau gewohnt haben, wie es in einem Artikel der Stuttgarter Zeitung heißt.

Laut der Nachbarn soll der Mann unauffällig gewirkt haben. Die Familie, insbesondere die Frau, habe man jedoch nicht oft gesehen.

Ob die ganze Familie zum Zeitpunkt des Zugriffs zu Hause war, ist unklar. Der mutmaßliche Drogendealer konnte vor Ort angetroffen werden. Nach dem Einsatz scheint die Wohnung in der Offenburger Straße nun leer zu stehen.