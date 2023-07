16.07.2023 11:25 Nach Waffenfund am Hauptbahnhof: Razzia in Hamburg!

Schwer bewaffnete Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am Sonntagmorgen eine Wohnung in Hamburg nach Waffen durchsucht. Ein 20-Jähriger ist in Gewahrsam.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Razzia in Hamburg! Am frühen Sonntagmorgen haben schwer bewaffnete Einsatzkräfte der Bundespolizei eine Wohnung in der Hansestadt durchsucht. Eine Sprecherin des Lagedienstes der Polizei bestätigte auf TAG24-Nachfrage, dass der Einsatz in Verbindung mit der Waffenverbotszone am Hamburger Hauptbahnhof stand, die an diesem Wochenende gilt. Demnach wurden dort im Rahmen einer Kontrolle am gestrigen Samstag bei einem 20-Jährigen mehrere Stichwaffen gefunden. Da es Hinweise darauf gab, dass der junge Mann in seiner Wohnung weitere Waffen gelagert haben könnte, wurde seine Wohnung im "Stubbenhof" (Stadtteil Hausbruch) durchsucht. Razzia Mercedes-AMG, Knarren und Drogen: Drei Verdächtige bei Razzien festgenommen Dabei wurde laut der Sprecherin ein Teleskopschlagstock sichergestellt. Der Mann befindet sich aktuell noch in Gewahrsam der Polizei. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Titelfoto: HamburgNews/Christoph Seemann