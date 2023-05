09.05.2023 13:06 Razzia in Niedersachsen! Rieisge Marihuana-Plantage im Gewerbegebiet?

Am Dienstag kam es an mehreren Orten in Niedersachsen zu Polizei-Razzien. Ein Gewerbegebiet wurde nach Marihuana durchsucht.

Von Lena Schubert

Liebenburg - Am Dienstag kam es an mehreren Orten in Niedersachsen zu Polizei-Razzien. Ein Gewerbegebiet wurde nach Marihuana durchsucht. Nahe Goslar durchsuchte ein Großaufgebot der Polizei ein altes Gebäude nach einer vermeintlichen Marihuana-Plantage. © Frank Neuendorf/dpa Wie die Polizeiinspektion Goslar am Morgen mitteilte, sei ein Großaufgebot von mehreren Hundert Einsatzkräften im Gewerbegebiet von Liebenburg (Niedersachsen) im Einsatz. Es habe Hinweise aus der Bevölkerung gegeben, dass sich in einem alten Gebäude eine große Marihuana-Plantage befinden soll, hieß es. Schon in den Morgenstunden seien die Beamten ausgerückt, um zu ermitteln. Zu demselben Ermittlungskomplex gab es am Dienstag auch in der Gemeinde Remlingen-Semmenstedt im Landkreis Wolfenbüttel eine größere Durchsuchung, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft erklärte. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln. Genauere Angaben zum Ergebnis der Durchsuchung machten die Polizei und die Strafverfolgungsbehörde zunächst nicht.

Titelfoto: Frank Neuendorf/dpa