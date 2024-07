Razzia: Dutzende Polizisten riegeln Blaue Moschee ab

Dutzende Polizisten haben am frühen Morgen in Hamburg die Blaue Moschee abgeriegelt.

Von Nora Petig

Hamburg – Am Mittwochmorgen wurde in Hamburg die Imam Ali Moschee geschlossen und beschlagnahmt. Dieser Tag tut der Stadtgesellschaft gut, erklärte Bürgermeister Peter Tschentscher am Mittag in einer Rede.

Die Polizei hat die "Blaue Moschee" in Hamburg abgeriegelt. © NEWS5 / René Schröder Das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) hat das IZH mit seinen bundesweiten Teilorganisationen verboten, da es eine extremistische Organisation des Islamismus sei, die verfassungsfeindliche Ziele verfolge, teilte der Senat am Mittwochmorgen mit.

Demnach erfolgten am Morgen Durchsuchungen in insgesamt acht Bundesländern, darunter auch in Berlin. Schwerpunkt sei Hamburg gewesen. "Betroffen waren Personen und Objekte, die dem IZH und seinen Ablegern zugeordnet werden", heißt es weiter. Die "Blaue Moschee" sei vom Bundesinnenministerium geschlossen und beschlagnahmt worden, erklärte der Senat. Sie stehe nun unter der Verwaltung des Bundes. Der Senat werde zu gegebener Zeit gemeinsam mit dem Bundesinnenministerium über Möglichkeiten einer zukünftigen Nutzung sprechen.

Wie die Deutsche Presseagentur zunächst berichtete, waren dutzende Polizisten vor Ort, um das schiitische Gotteshaus zu durchsuchen.

Peter Tschentscher: "Dieser Tag tut unserer Stadtgesellschaft gut"

Peter Tschentscher (58, SPD) betonte, dass radikaler Islamismus und Antisemitismus keinen Platz in Hamburg haben. (Archivbild) © Georg Wendt/dpa "Die verfassungsfeindlichen Aktivitäten des Islamischen Zentrums Hamburg wurden heute beendet. Die Blaue Moschee an der Alster ist geschlossen", so Bürgermeister Peter Tschentscher (58, SPD) in einer Ansprache am Mittwochmittag.

Das Gebäude selbst wie auch das Vermögen des IZH seien beschlagnahmt worden. Darüber hinaus wurden laut Tschentscher fünf weitere Vereinigungen verboten, die dem IZH zugeordnet werden, drei Moscheen in anderen Bundesländern seien geschlossen worden. "Dieser Tag tut unserer Stadtgesellschaft gut. Es war in den letzten Jahren schwer erträglich, die Berichte des Verfassungsschutzes zu den Aktivitäten in der Blauen Moschee und ihren Verbindungen zum Regime in Teheran zu lesen." Tschentschers Dank gelte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (54, SPD), "die im Gegensatz zu ihren Vorgängern unsere Hinweise ernst genommen, ein vereinsrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet und heute das IZH Verbot vollzogen hat". Das systematische Vorgehen sei erforderlich gewesen, da das IZH bundesweit aktiv und Teil eines großen islamistischen Netzwerkes war, so der 58-Jährige.

CDU kritisiert spätes Verbot