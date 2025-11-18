Von NRW bis Italien: Polizei gelingt internationaler Schlag gegen Drogenhändler

Duisburg – Riesen-Alarm am frühen Dienstagmorgen! Polizei und Staatsanwaltschaft Duisburg haben gemeinsam zugeschlagen und mehrere Männer erwischt, die im großen Stil mit Drogen gehandelt haben sollen. Die Spur führte nicht nur quer durch NRW , sondern auch bis nach Italien.

In Weilerswirst stießen die Beamten auf eine riesige Marihuana-Plantage. © Polizei Duisburg

Wie die Polizei mitteilte, wurden in Duisburg, Düsseldorf, Hilden, Erkrath, Meerbusch, Wuppertal und Weilerswist Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht.

Zeitgleich legten italienische Behörden in Kalabrien nach. Insgesamt checkten die Einsatzkräfte 15 Objekte in NRW und vier in Italien.

Hintergrund: Sechs Männer zwischen 40 und 52 Jahren sollen international mit Marihuana und Kokain gehandelt haben. Darunter Italiener, Albaner, Polen und Kosovaren.

Spezialkräfte halfen bei den Durchsuchungen, verletzt wurde niemand.

Bei der Razzia gab es einige echte Kracher: In Weilerswist entdeckten die Einsatzkräfte eine riesige Marihuana-Plantage mit über tausend Pflanzen. Dabei wurde ein 35-Jähriger festgenommen.