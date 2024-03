Acht gegen einen: Jogginghosen-Gang prügelt Jugendlichen krankenhausreif

Meschede - Eine Gruppe von mehreren Heranwachsenden soll einen 17-Jährigen in Meschede (Sauerland) krankenhausreif geprügelt haben. Die Polizei fahndet nach den Tätern, die mit Jogginghosen und Baseballcaps bekleidet waren.

Die jungen Täter wurden auf etwa 16 bis 20 Jahre geschätzt und sollen überwiegend Jogginghosen getragen haben. (Symbolbild) © Jan-Philipp Strobel/dpa

Wie ein Sprecher der Beamten am Montag berichtete, hatte sich die brutale Prügelattacke am Freitagabend (15. März) auf der Beringhauser Straße in Meschede zugetragen.

Demnach waren Polizeikräfte gegen 21 Uhr zum Tatort alarmiert worden, fanden dort aber nur noch den 17-Jährigen vor, der schwere Verletzungen im Gesicht erlitten hatte. Hinzugezogene Rettungskräfte kümmerten sich bereits um den verletzten Jugendlichen, der nach der Erstversorgung vor Ort in eine örtliche Klinik gebracht wurde.

Wie erste Ermittlungen ergaben, hatte es zwischen dem Verletzten und einer Gruppe von etwa sechs bis acht Heranwachsenden zuvor einen Streit gegeben. So sollen die zahlenmäßig deutlich überlegenen jungen Männer den 17-Jährigen angegriffen und zu Boden gebracht haben, ehe sie im Anschluss vermutlich auch noch auf ihn eintraten.

Nach Zeugenhinweisen sei davon auszugehen, dass die unbekannten Angreifer vor Eintreffen der Polizei in Richtung des Oesterweges und von dort aus in eine Gasse für Fußgänger geflüchtet seien, schilderte der Sprecher.