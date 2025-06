22.06.2025 16:55 Streit zwischen Nachbarn löst Großeinsatz der Polizei aus

In Hamburg-Steilshoop ist es am Sonntagnachmittag zu einem Streit zwischen Nachbarn gekommen. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an.

Von Robert Stoll

Hamburg - Großeinsatz der Polizei in Hamburg! Am Sonntagnachmittag ist es im Stadtteil Steilshoop zu einem Nachbarschaftsstreit gekommen, in dessen sich Zuge sich zahlreiche Personen solidarisierten und die Einsatzkräfte angriffen. Alles in Kürze Nachbarschaftsstreit in Hamburg-Steilshoop eskaliert

Bis zu 100 Personen beteiligt an Auseinandersetzung

Polizei greift ein, wird von Menschen angegriffen

Lage hat sich beruhigt, Polizei bleibt präsent

In Hamburg-Steilshoop mussten zahlreiche Polizeikräfte einen Streit zwischen Nachbarn schlichten. Nach TAG24-Informationen soll es am Gropiusring gegen 15.20 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Familien gekommen sein, bei der bis zu 100 Personen beteiligt gewesen sein sollen. Ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes konnte den Einsatz im Hamburger Nordosten auf Nachfrage bestätigen, die Zahlen aber nicht weiter kommentieren. Als die Polizei vor Ort eintraf, solidarisierten sich zahlreichen Menschen und griffen die Beamten an. Ob es zu Verletzten kam, ist derzeit nicht bekannt. Laut Sprecher laufe der Einsatz aktuell auch noch. Die Lage soll sich allerdings beruhigt haben. Die Polizei konnte einige Kräfte bereits abziehen, zeigt mit Zweierstreifen aber in der Umgebung immer noch eine gewisse Präsenz, um ein eventuelles Wiederaufleben des Konflikts zu vermeiden.

