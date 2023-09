Massenschlägerei in Lidl-Filiale: Kunden attackieren sich mit Pfefferspray und Hammer

Rettungsdienst, Notarzt und Feuerwehr waren am Samstagabend im Böblinger Lidl im Einsatz. © SDMG/Schulz

Kurz vor Ladenschluss am gestrigen Samstag eskalierte offenbar der Einkaufsbummel einiger Kunden. Wie die Polizei am heutigen Sonntag mitteilte, kam es gegen 20.30 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung im Lidl an der Rudolf-Diesel-Straße in Böblingen.

Die Lage war anfangs unklar, weshalb Marktmitarbeiter die Beamten alarmierten. Bis zum Eintreffen der Uniformierten schlossen sich allerdings noch 15 weitere Personen der Schlägerei an.

Am Ende klagten mehrere Kunden über Atemprobleme, da ein Beteiligter Pfefferspray einsetzte. Ein anderer wurde mit einem Hartplastikhammer am Kopf attackiert. Ein Dritter trug einen Nasenbeinbruch davon, wo jedoch noch unklar zu sein scheint, auf welchem Weg er diesen erlitten hat.

Insgesamt mussten am Ende vier Lidl-Kunden in ein Krankenhaus gebracht werden, erklärten die Beamten in ihrer Mitteilung.

Jetzt suchen die Ermittler Zeugen: Wer die Massenschlägerei gesehen hat, soll sich telefonisch an die Polizei wenden.