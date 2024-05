Hirn-Blutungen! Alex-Schläger (29) prügelt Mann (47) ins Krankenhaus

Berlin - Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der einen 47-Jährigen in Berlin-Mitte zu Boden geschlagen haben soll.

Der 47-Jährige lag blutend und bewusstlos am Boden. (Archivbild) © Michael Kappeler/dpa

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fanden Zeugen den stark blutenden 47-Jährigen am Freitagnachmittag am Alexanderplatz bewusstlos auf dem Boden liegend, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Auf Videoaufnahmen von einem Zeugen sei zu erkennen gewesen, wie der 47-Jährige von einem Mann gegen den Kopf geschlagen wurde und zu Boden fiel, hieß es. Der Täter sei geflüchtet.



Der Verletzte kam laut Polizei mit Hirnblutungen in ein Krankenhaus.