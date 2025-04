Mann bei Schlägerei mit Bierflasche im Gesicht verletzt: Beteiligter ruft Nazi-Parole im Krankenhaus

Naumburg (Saale) - Bei einer Schlägerei am Freitag in Naumburg (Burgenlandkreis) sind zwei Männer verletzt worden - nach den Handgreiflichkeiten eskalierte ein weiterer Beteiligter im Krankenhaus und schrie eine Nazi -Parole.

Am Markt in Naumburg kam es am Freitagabend zum Streit zwischen mehreren Beteiligten. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren am späten Abend mehrere Personen in die tätliche Auseinandersetzung am Markt verwickelt.

"Ein alkoholisierter 22-jähriger Mann setzte dabei Tierabwehrspray gegen einen 18-Jährigen ein, der zuvor mit einer Bierflasche einen 21-Jährigen angriff und im Gesicht verletzte", hieß es.

Die Folge: Der 18-Jährige und der 21-Jährige seien im Krankenhaus behandelt worden.