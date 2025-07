Mehrere Verletzte in Hanau: Schlägerei und Unfall stellen Polizei vor Rätsel

Mehrere Verletzte, darunter ein Schwerverletzter: In Hanau kam es am Dienstag erst zu einer Attacke gegen zwei Fußgänger und danach zu einem Unfall. (Symbolfoto) © Montage: Nicolas Armer/dpa, Arnulf Stoffel/dpa

"Was genau geschah in der Dresdner Straße und warum?", fasste ein Polizeisprecher die Ausgangslage für die Ermittler zusammen.

Soviel ist bekannt: Am frühen Dienstagabend waren ein 33-jähriger Mann und eine 38 Jahre alte Frau zu Fuß in der Straße unterwegs. In Höhe des Humboldtwegs wurden sie gegen 18.40 Uhr von zwei jungen Männern mit Schlägen, Tritten und Pfefferspray attackiert. Der 33-Jährige musste infolge des Angriffs in einer Klinik behandelt werden.

Nach der Attacke flohen die Täter mit einer silberfarbenen Mercedes C-Klasse mit Hanauer Kennzeichen. Die alarmierte Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach den beiden Angreifern und dem Wagen ein.

Schon kurz darauf fand die Besatzung eines Streifenwagens den Mercedes in der Frankfurter Straße verlassen vor: Der Wagen war etwa in Höhe der Hausmannstraße gegen ein Geländer gekracht.

Unweit des Autowracks fanden die Polizisten einen 23-Jährigen und einen 26 Jahre alten Mann. Die beiden mutmaßlichen Insassen des Mercedes waren verletzt, der Ältere hatte schwere Verwundungen erlitten. Zudem waren beide berauscht.