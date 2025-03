Mann prügelt Kontrahenten krankenhausreif: Wenig später ist er wieder auf freiem Fuß

Bergheim - Bei einer Schlägerei zwischen mehreren Männern in Bergheim bei Köln hat ein Beteiligter (34) schwere Verletzungen erlitten. Rettungskräfte brachten den 34-Jährigen in eine Klinik.

Rettungskräfte kümmerten sich nach der Schlägerei in Bergheim um den schwer verletzten 34-Jährigen. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Nach Angaben der Polizei im Rhein-Erft-Kreis waren drei Männer im Alter von 23, 34 und 42 Jahren am vergangenen Montagnachmittag im Bereich des Hubertusplatzes in Bergheim in einen lautstarken Streit geraten, der schließlich in körperlicher Gewalt gipfelte.

So alarmierten mehrere Zeugen gegen 15.30 Uhr die Polizei, nachdem der 42-Jährige seinem 34-jährigen Kontrahenten mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben soll.

Nach ersten Erkenntnissen soll der 42-Jährige dann auch noch gegen den Kopf des Mannes getreten haben, nachdem der 34-Jährige zu Boden gegangen war. Dort blieb er schwer verletzt liegen.

Hinzu alarmierte Rettungskräfte versorgten den Schwerverletzten noch vor Ort und brachten ihn im Anschluss in ein Krankenhaus. Die beiden anderen Beteiligten wurden von Polizisten derweil vorläufig festgenommen.



Wie ein vorläufiger Alkoholtest zeigte, waren die Männer stark betrunken gewesen. Bei dem 42-Jährigen wurde ein Wert von 1,6 Promille gemessen, bei dem 23-Jährigen zeigte der Test sogar mehr als 2,1 Promille an. Zudem stand der Jüngste des Trios auch noch unter Drogeneinfluss.



Ein Arzt entnahm den Beschuldigten, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, eine Blutprobe.