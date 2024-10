03.10.2024 13:32 Mit Hammer und Glasflasche: Streit auf Festgelände eskaliert, Polizei muss doppelt anrücken!

Eskalation am Mittwochabend und in der Nacht zu Donnerstag auf einem Festgelände in Merseburg!

Von Carolina Neubert

Merseburg - Eskalation am Mittwochabend und in der Nacht zu Donnerstag auf einem Festgelände in Merseburg! In Merseburg eskalierte am Mittwochabend ein Streit - dabei soll auch ein Hammer zum Einsatz gekommen sein. (Symbolbild) © 123RF/noofoo Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, mussten die Beamten gleich doppelt in das zum Ortsteil Geusa gehörende Atzendorf ausrücken. So sei es um kurz vor 21.30 Uhr zum ersten Einsatz gekommen. Der Grund: Nach aktuellem Ermittlungsstand habe es zwischen mindestens zehn Beteiligten Bedrohungen und Tätlichkeiten gegeben. "Dabei sollen auch ein Hammer, eine Glasflasche sowie Pfefferspray zum Einsatz gekommen sein", hieß es weiter. Schlägerei Massenschlägerei vor Braunschweiger Grill-Restaurant Das Ergebnis des Streits: leichte Verletzungen bei einigen Beteiligten. Vor Ort seien Identitäten festgestellt, Anzeigen erstattet und die Situation entschärft worden - etwa zwei Stunden lang. Doch damit war noch nicht Schluss: Gegen 2 Uhr sei die Polizei erneut gerufen worden - wieder wegen einer Auseinandersetzung. Dieses Mal sei ein 29-Jähriger in Gewahrsam genommen worden, der daraufhin Widerstand gegen die Beamten geleistet habe.

Titelfoto: 123RF/noofoo