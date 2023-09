Schlägerei angeheizt? Wieder Ärger mit Polizei-Anwärter

Görlitz - Die Schlägerei in der Görlitzer Disko "L2" schlug hohe Wellen: Am 8. Juli kam es kurz vor halb drei zu einem Angriff auf eine Abifeier. Eine Gruppe von 20 Männern soll sich in den Club gedrängt, dort die Gäste beleidigt und schließlich mit Flaschen und Gläsern attackiert haben. Doch nun wird auch gegen einen jungen Polizeianwärter ermittelt.