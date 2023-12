Security guckt nur zu: Massen-Schlägerei auf Pferderennbahn

Der Grund für die Eskalation ist noch unklar. " The Sun " berichtete zuerst über die Massenschlägerei.

Normalerweise ist die Pferderennbahn "Aintree" für andere Bilder in den Schlagzeilen. Dorf findet jährlich das Hindernisrennen statt. © Mike Egerton/PA Wire/dpa

Schockiert zeigen sich die Nutzer über die anwesende Security. Diese, gut zu erkennen an ihren gelben Westen, steht neben der Schlägerei und sieht dem Treiben zu.

Einer der Sicherheitsbeamten scheint zumindest am Telefon nach Hilfe zu rufen. Ein Nutzer meint erzürnt: "Tolle Arbeit der Sicherheitsleute in den gelben Jacken - ich hoffe, sie wurden nicht bezahlt."

Andere Nutzer weisen ironisch auf die oft eh geringe Bezahlung der Aufpasser hin.

So heißt es in einem Kommentar: "Faire Entscheidung der Sicherheitsleute. Sie werden sich gedacht haben: 'Wir bekommen nicht genug gezahlt, um uns mit so einem Scheiß auseinanderzusetzen.'"

Andere Umstehende bleiben nicht so tatenlos. In den Kommentaren wird vor allem auf einen älteren Herren mit einem Bierbecher hingewiesen, der versucht die Streithähne zu trennen. Dabei achtet der mutige Mann darauf, sein kostbares Bier nicht zu verschütten.

Die Schlägerei der Männer überschattet dabei ein historisches Rennbahn-Ereignis. Amateur-Jockey Lucy Turner schrieb Geschichte, da sie als erste Frau das "BoyleSports Becher Handicap" Pferderennen gewann.