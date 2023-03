Zwei Schlägereien innerhalb kurzer Zeit: Familie wird mit Steinen und Holzpflock attackiert

Grevenbroich - In Grevenbroich (Rhein-Kreis Neuss) ist es kurz hintereinander zu zwei Schlägereien mit mehreren Beteiligten gekommen. Drei Mitglieder einer Familie erlitten Verletzungen. Ein 19-Jähriger wurde in Gewahrsam genommen.

Laut einem Sprecher der Polizei waren am Montagabend gegen 20.25 Uhr zunächst mehrere Personen am Ostwall in Streit geraten.

Was mit gegenseitigen Beleidigungen begann, sei wenig später in einer handfesten Schlägerei geendet, wie es hieß. Dabei sollen nach ersten Erkenntnissen von einer größeren Personengruppe auch Steine und ein Holzpflock als Wurfmaterial eingesetzt worden sein.

"Eine 39 Jahre alte Frau und ihre 18 und 21 Jahre alten Söhne erlitten Verletzungen", schilderte der Sprecher. Während die Grevenbroicherin zur Beobachtung in eine Klinik eingeliefert wurde, war eine sofortige medizinische Versorgung der Brüder nicht erforderlich, wie es hieß.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung traf die Polizei dann acht Personen an, deren Personalien aufgenommen wurden. "Ein 19 Jahre alter Heranwachsender aus Grevenbroich gilt bislang als Tatverdächtiger", so der Sprecher.

Nur kurze Zeit später gegen 21.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte dann zu einer weiteren Schlägerei an der Von-Werth-Straße alarmiert, nachdem die Brüder erneut angegriffen wurden!