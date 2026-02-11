Streit um Donald Trump eskaliert: Vater richtet eigene Tochter hin!

Prosper (Texas/USA) - Wenn ein Familienstreit mit einem Todesfall endet: Vor rund einem Jahr machte die Britin Lucy Harrison (†23) gemeinsam mit ihrem Freund Sam Littler in der texanischen Kleinstadt Prosper ( USA ) Urlaub - sie ahnte nicht, dass es ihr Letzter sein würde.

Die zuständigen Behörden konnten bei Lucy Harrison (†23) weder Alkohol noch Drogen im Blut feststellen. © Fotomontage/Screenshot/Facebook/Jane Coates

Auf dem Anwesen ihres Vaters Kris Harrison ereignte sich im Januar 2025 eine Tragödie. Damals empfing die 23-Jährige ihren aus Warrington (Großbritannien) stammenden Partner an der Türschwelle des Hauses. Wie The Mirror berichtete, seien die Verliebten über mehrere Wochen Kris' Gäste gewesen.

Doch die gemeinsame Zeit entpuppte sich für Lucy und ihren Freund als einer der schlimmsten Tage in ihren Leben. Das harmonische Zusammensein zerbrach in jenem Moment, als sich Kris und die 23-Jährige über den US-Präsidenten Donald Trump (79) stritten. Die Auseinandersetzung eskalierte so stark, dass die 23-Jährige in ihr Schlafzimmer stürmte.

Völlig wutentbrannt folgte der Hausherr seiner Tochter. Der Amerikaner trug eine geladene Schusswaffe bei sich. Als Kris den Raum der 23-Jährigen betrat, zielte er auf seine Tochter und drückte ab - gnadenlos.

Wie ein medizinisches Gutachten bekannt gab, sei Lucy von einer vor ihr stehenden Person erschossen worden, teilte das Newsportal mit. Zudem bestätigte die Polizei, dass sich während des Streits fünf weitere Personen im Haus befunden hätten.

Nachdem Kris seine Tat realisiert und den leblosen Körper seiner 23-jährigen Tochter sowie die Schusswunde an ihrer Brust gesehen hatte, habe er lautstark über das Anwesen geschrien: "Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ruft die 112!". Zahlreiche Social Media-Accounts berichteten über den Vorfall.