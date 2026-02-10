Jeffrey sei "widerlich": Trump rief wegen Epstein bei der Polizei an

Dresden - US -Präsident Donald Trump (79) soll sich bei der Polizei den Epstein-Akten zufolge vor Jahren über den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) beschwert haben.

In den veröffentlichten Epstein-Akten tauchte nun mehrfach der Name des US-Präsidenten Donald Trump (79) auf. (Archivfoto) © Mark Schiefelbein/AP/dpa

Trump soll demnach nach Bekanntwerden der Ermittlungen gegen Epstein telefonisch bei der Polizei in Palm Beach (Florida/USA) angerufen haben. Das geht aus einem Vernehmungsprotokoll der US-Ermittlungsbehörde FBI mit einem Polizisten hervor.

Trump soll demnach gesagt haben, dass "man in New York wisse, dass Epstein widerlich sei". "Gott sei Dank stoppen Sie ihn, jeder wusste schon lange, dass er so etwas macht", soll der heutige Präsident damals gegenüber dem Mitarbeiter der örtlichen Polizei gesagt haben.

Das Dokument ist auf Mitte Oktober 2019 datiert - wann der Dialog zwischen der Polizei und Trump genau stattgefunden haben soll, ist unklar. Epstein starb im August 2019 in Haft.

Der Ermittlungsakte nach hatte Trump Epstein aus seinem Club geworfen und die zuständige Polizei informiert.