Teenager tritt Mann (†55) Treppe hinunter: Ermittler stellen Tat nach

Uelzen - Nach dem tödlichen Treppentritt am Uelzener "Hundertwasser-Bahnhof" wollen Polizei und Staatsanwaltschaft am heutigen Dienstag den Tathergang vor Ort nachstellen.

Nur einen Tag vor dem Treppentritt am Bahnhof war der 18-Jährige zweimal mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Deshalb befand sich der seit Juni in einer Unterkunft für Asylbewerber in Uelzen lebende Teenager nur Stunden vor der Tat in Polizeigewahrsam.

Er soll unter anderem einen Taschendiebstahl begangen haben sowie am Zentralen Omnibusbahnhof einem 31-Jährigen eine Ohrfeige verpasst haben.

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen der Tat im Treppenabgang zum Gleis 301. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen unter der Telefonnummer 0581/9300 entgegen.