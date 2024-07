Haftbefehl gegen Teenager nach tödlichem Treppentritt

Nach der schrecklichen Gewalttat am Bahnhof in Uelzen in Niedersachsen sitzt der 18 Jahre alte Verdächtige aus Marokko in Untersuchungshaft.

Von Oliver Wunder

Am "Hundertwasser Bahnhof" starb ein Mann, nachdem er die Treppe heruntergetreten wurde. (Archivbild) © Holger Hollemann dpa/lni Das Amtsgericht erließ am Montag Haftbefehl wegen Totschlags gegen den Teenager, teilte die Polizei mit. Der Flüchtling aus Marokko soll in der Nacht zum Sonntag gegen 1.30 Uhr einen Mann am "Hundertwasser Bahnhof" die Treppen mit einem Tritt heruntergestoßen haben. Der 55-Jährige aus Lüneburg fiel mehrere Stufen und erlitt schwere Verletzungen am Kopf. Noch vor Ort starb er an den Folgen trotz des schnellen Einsatzes des Rettungsdienstes und Wiederbelebungsversuchen. Der 18-Jährige flüchtete, konnte aber im Bereich des Bahnhofs festgenommen werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, da der Verdacht besteht, dass er unter Drogen stand. Polizeimeldungen Asylunterkunft nach Schussgeräuschen von Spezialkräften umstellt – mehrere Festnahmen! Der Marokkaner und der 55-Jährige sollen sich nach bisherigen Ermittlungen nicht gekannt haben. Der Tote wird im Laufe des heutigen Montags in Hamburg obduziert werden. Die Ergebnisse liegen noch nicht vor.

Das ist über den Verdächtigen von Uelzen bekannt