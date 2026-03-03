Tod im Ehebett: Familienvater gesteht Mord an Ehefrau

Düsseldorf - Ein Familienvater aus Monheim hat vor Gericht gestanden, seine Ehefrau umgebracht zu haben.

Der 36-jährige Familienvater aus Monheim gestand vor dem Düsseldorfer Landgericht, seine Ehefrau getötet zu haben. Der Prozess läuft noch bis Ende April. © Martin Höke/dpa

"Ja, ich habe die Tat begangen und meine Frau getötet", sagte der 36-jährige Angeklagte zum Beginn des Totschlagprozesses am Düsseldorfer Landgericht. "Ich habe meinen Kindern die Mutter genommen. Ich schäme mich."

"Sie hat mir wieder mal Vorwürfe gemacht, weil ich vom Konto Geld abgehoben und ausgegeben hatte", sagte der Schichtarbeiter aus - "wegen meiner Spielsucht". 46.000 Euro Schulden habe er angehäuft. Seiner Frau, die in Leverkusen einen Friseurladen betrieb, wurde das offenbar zu viel.

Am Tatabend habe sie ihm gesagt, dass sie die Scheidung wolle. "Da habe ich schwarzgesehen", sagte der 36-Jährige.

Er habe die 35-Jährige auf das Ehebett geworfen und versucht, sie zu erwürgen. Als das ihm das nicht gelang, habe er sein Knie so lange auf ihren Hals gedrückt, bis sie erstickt sei.