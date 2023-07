Am helllichten Tag! 43-Jähriger von Fahrradfahrer ausgeraubt

Wolfsburg - Am Montagvormittag kam es in der Wolfsburger Bahnhofspassage zu einem Überfall , bei dem ein Mann verletzt wurde.

Die Polizei fahndet nach einem Radfahrer, der einen 43-Jährigen ausgeraubt hatte. (Symbolbild) © 123rf/pradeepthundiyil

Gegen 10.30 Uhr hielt sich ein 43-Jähriger vor einer Bäckerei am Nordkopf in der Nähe der Bahnhofspassage in Wolfsburg auf, als sich von hinten ein Radfahrer näherte.

Er riss den 43-Jährigen zu Boden, prügelte dann weiter auf ihn ein, bevor er sich seinen Rucksack schnappte und damit wegfuhr, teilte die Polizei Wolfsburg mit.

Das Opfer zog sich einige Verletzungen zu - über die Schwere könne derzeit noch keine Auskunft gegeben werden, hieß es. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Ob sich im Rucksack des 43-Jährigen irgendwelche Wertsachen befanden, oder wie hoch der Schaden ist, konnte ebenfalls noch nicht ermittelt werden.