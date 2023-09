Bewaffneter Bankräuber bedroht Mitarbeiterin: Saftige Summe erbeutet

Ludwigsburg - Banküberfall bei Stuttgart ! Am Dienstagmittag betrat ein mit einem Messer bewaffneter Mann eine Bank in Ludwigsburg.

Die Polizei sucht auf Hochtouren nach dem Täter. (Symbolbild) © 123RF/chris77ho

Gegen 12 Uhr bedrohte der noch Unbekannte eine Mitarbeiterin der Bankfiliale in der Tiefengasse. Daraufhin händigte das Personal dem Räuber eine fünfstellige Geldsumme aus. Laut Polizei steckte der Mann die Beute in seinen hellen Rucksack und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Polizei Ludwigsburg fahndete nach dem Räuber. Trotz der umfangreichen Suche konnte er jedoch noch nicht ergriffen werden. Auch die Identität des Täters konnte noch nicht ermittelt werden.

Glücklicherweise wurde bei dem Überfall niemand verletzt.

Die Polizei bittet nun um Hinweise möglicher Augenzeugen. Auch Informationen zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen zum Tatzeitpunkt werden dankend entgegengenommen.

Der Täter soll weiße Schuhe, eine dunkle Hose sowie eine dunkle Jacke oder einen Pullover mit hochgezogener Kapuze getragen haben. Zudem hatte er eine Sonnenbrille und eine Kappe auf.