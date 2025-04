28.04.2025 07:03 Mit Fleischermesser und Pfefferspray: Raubüberfall auf Wettbüro

In Groß-Gerau kam es am späten Sonntagabend zu einem Raubüberfall auf ein Wettbüro, doch der Raubzug scheiterte am Widerstand eines Angestellten.

Von Florian Gürtler

Groß-Gerau - Zwei bewaffnete Kriminelle überfielen ein Wettbüro in Groß-Gerau, doch der Raubzug scheiterte am Widerstand eines Angestellten. Die südhessische Polizei wurde am späten Sonntagabend wegen eines Überfalls in Groß-Gerau alarmiert. (Symbolbild) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Andreas Arnold/dpa Der Raubüberfall ereignete sich am späten Sonntagabend in der Mainzer Straße, wie die Polizei in Südhessen mitteilte. Demnach betraten zwei maskierte Täter gegen 21.43 Uhr ein Wettbüro und verlangten Bargeld von einem alleine Dienst habenden Mitarbeiter des Geschäfts. "Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, bedrohte ein Täter den Angestellten mit einem großen Fleischermesser, der Zweite sprühte Pfefferspray in Richtung des Geschädigten", ergänzte ein Sprecher. Trotz der Beeinträchtigung durch das Reizgas gelang es dem Mitarbeiter des Wettbüros, Alarm auszulösen. In der Folge flohen die beiden Räuber, sie rannten in Richtung Steinstraße davon. Überfall in Groß-Gerau: Polizei sucht zwei Männer Die Fahndung nach den gescheiterten Räubern dauert an, sie waren bei dem Überfall mit blauen FFP2-Masken verhüllt. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa Die Polizei war schnell vor Ort, ebenso der Rettungsdienst, der sich um den leicht verletzten Angestellten kümmerte. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den Kriminellen in Groß-Gerau verlief ergebnislos. Die Suche nach den Räubern dauert an. Beide Täter trugen bei dem Überfall dunkle Kleidung, Handschuhe und blaue FFP2-Masken. "Der Wortführer soll mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen haben", hieß es weiter. Zeugen können sich unter 061519690 an das Polizeipräsidium Südhessen wenden.

