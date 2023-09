Jugendliche wollen Geld: Überfall auf 17-Jährige!

In der Karl-Marx-Straße kam es zum versuchten Raubüberfall. (Archivbild) © Eric Münch

Am helllichten Tag gegen 12.40 Uhr wurden die beiden Jugendlichen am gestrigen Mittwoch auf der Karl-Marx-Straße von einem 18-Jährigen und einem 19-Jährigen bedroht und geschlagen, wie die Polizei am heutigen Donnerstag mitteilte.

Die anfangs Fremden provozierten demnach die 17-Jährigen und schlugen danach auf sie ein. Auch forderten sie Bargeld von den Minderjährigen.

Doch den beiden gelang die Flucht. Sie alarmierten umgehend die Uniformierten, die die Tatverdächtigen nach kurzer Zeit in der Nähe fanden.