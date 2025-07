Leipziger Teenager im Visier: Zwei Raubüberfälle in zwei Stunden

Leipzig - Im Leipziger Stadtgebiet ereigneten sich am Montagabend zwei Raubüberfälle auf offener Straße.

Alles in Kürze

Danach machten sie sich auf der Lützner Straße in südwestliche Richtung aus dem Staub.

Plötzlich kamen zwei maskierte Männer auf ihn zu, schubsten ihn und nahmen einige Hundert Euro aus seinem Geldbeutel an sich.

Nach Angaben von Polizeisprecher Tom Erik Richter spielte sich der erste Vorfall gegen 20.30 Uhr auf dem Schönauer Ring in Grünau ab, wo ein 18-Jähriger an der Haltestelle auf seine Bahn wartete.

Zwei Stunden später wurde dann ein 17-Jähriger in der Connewitzer Prinz-Eugen-Straße von zwei Männern mit einem Messer bedroht. Nachdem er ihnen sein Bargeld in dreistelliger Höhe übergeben hatte, flohen sie in westliche Richtung. Der Teenager konnte die Täter beschreiben:

Person 1: