Mehrere Überfälle in eigenen vier Wänden: Polizei Niederbayern sucht Täter und Zeugen

Passau/Straßkirchen - Gleich mehrere Überfälle in den eigenen vier Wänden beschäftigen derzeit die niederbayerische Polizei. Die Ermittler hoffen teilweise auf mögliche Zeugen.

Alles in Kürze

Einer der Täter konnte bei dem Fall im Landkreis Passau bereits von den Beamten festgenommen werden. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Wie das Polizeipräsidium Niederbayern am Montag mitteilte, verschafften sich in einem der Fälle am Samstagabend gegen 20.30 Uhr zwei Männer gewaltsam Zutritt zur Wohnung eines 41-Jährigen.

"Die Angreifer nahmen unter anderem Bargeld und ein Handy sowie Teile einer Marihuana-Pflanze mit und entfernten sich anschließend", teilte die Polizei über den Vorfall in Pocking (Landkreis Passau) mit.

Zuvor hatten sie laut Mitteilung auf den Mann eingeschlagen. Er erlitt leichte Verletzungen am Kopf und am Arm und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Die beiden Tatverdächtigen sind dem Opfer persönlich bekannt. Einer der Männer konnte im Rahmen der Fahndung gestellt werden. Bereits am Freitagabend wurde in Straßkirchen (Landkreis Straubing-Bogen) ein 83 Jahre alter Mann in seinem Haus überfallen.

Gegen 23.20 Uhr seien demnach zwei bislang unbekannte Täter in das Haus des Seniors in der Irlbacher Straße eingebrochen. Der Mann schlief zu diesem Zeitpunkt.